Expo 2030: Carfagna a Dubai promuove Roma, ‘sede perfetta’

'Speriamo di contare su sostegno Paesi membri UpM e Iora'

“La sua unicita’ riconosciuta a livello mondiale renderebbe Roma la sede perfetta per ospitare l’Esposizione Universale del 2030, che segnera’ il 100 anniversario del Bureau” International des Expositions.

“Spero sinceramente che potremo contare sul sostegno dei vostri Paesi, all’interno del Bureau”. Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, promuovendo la candidatura della citta’ di Roma all’Expo 2030 di fronte ai rappresentanti dell’Unione per il Mediterraneo (UpM) e dell’Indian Ocean Rim Association Iora (Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano), organizzazioni che rispettivamente riuniscono 42 e 23 Paesi del mondo e che si sono incontrate al Padiglione Italia per l’evento “Two oceans, one challenge”.

Carfagna ha ricordato il tema principale scelto per l’esposizione universale a Roma: “Persone e Territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione”. “Roma non e’ solo una meta cosi’ attraente da essere di per se’ una garanzia di successo per l’arrivo dei visitatori dell’Expo, ma anche una citta’ che si e’ reinventata piu’ volte nel corso della sua lunga storia. Roma ha una tradizione di essere aperta, universalistica, inclusiva e policentrica e ha una delle piu’ grandi “cinture verdi” del mondo. Roma e’ perfetta per l’argomento selezionato per la nostra candidatura”, ha sottolineato la ministra.