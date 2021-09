Fiumicino: dal 27/9 nuove corse bus per studenti e pendolari

Dopo assestamento orari scolastici

Da lunedi 27 settembre nel comune di Fiumicino nuovi percorsi e corse aggiuntive del Trasporto pubblico locale per studenti e pendolari .

Dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degli orari scolastici, ancora soggetti all’emergenza Covid, entreranno in vigore la linea 4, Circolare 1 Isola Sacra, che seguira’ un percorso piu’ funzionale e diretto, con passaggio sul Ponte Due Giugno e Capolinea in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La linea seguira’ le stesse fermate gia’ previste dal piano, con l’unica modifica sul capolinea che sara’ sotto il palazzo comunale, e non piu’ presso la Darsena.

Questa modifica agevolera’ gli spostamenti degli studenti provenienti dalle zone piu’ a nord del Comune che frequentano la sede centrale dell’I.I.S. Paolo Baffi e la succursale del Liceo Leonardo Da Vinci, entrambe con sede ad Isola Sacra, in Via Lorenzo Bezzi.

“La linea circolare permettera’ alle studentesse e agli studenti di arrivare con piu’ facilita’ e in tempi brevi al capolinea di Fiumicino da cui raggiungere le altre destinazioni previste dalle altre linee che passano o hanno il loro capolinea nello stesso luogo – sottolinea l’assessore alla scuola Paolo Calicchio -. La modifica del percorso della linea 4 e’ un’anticipazione del nuovo piano di trasporti e di organizzazione delle linee, che si avviera’ una volta conclusi i lavori del parcheggio di scambio di Via Foce Micina, a Fiumicino”.

Altre modifiche al piano riguarderanno la linea 16 con una nuova partenza dalla Stazione di Maccarese alle ore 13.15, sempre per venire incontro alle esigenze degli studenti, e la linea 9 con il nuovo orario delle ore 10.45 da Stazione Ffss Fiera di Roma. Per cio’ che riguarda la linea 2, la corsa delle 17.05 sara’ anticipata di dieci minuti e partira’, quindi, alle ore 16.55.