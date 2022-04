Lazio: dal Pnnr 48 mln per valorizzare il patrimonio rurale regionale, domande dal 19 aprile

L’avviso è rivolto a persone fisiche e soggetti privati profit e non profit. Il contributo è concesso fino a 150 mila euro per massimo l’80% del finanziamento totale e per il 100 per cento se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale