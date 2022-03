Lazio: nasce la scuola per esperti in sicurezza informatica – VIDEO

La Regione firma l'accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie locali, Mariastella Gelmini, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicedirettore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi.

Formare figure professionali specializzate nel campo della sicurezza informatica, grazie a specifici corsi dedicati allo sviluppo di nuove competenze in un settore strategico, sempre più richiesto e fondamentale nel mondo del lavoro. È l’obiettivo dell’accordo – che avrà una durata di almeno 4 anni – firmato tra Regione Lazio e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).

L’intesa tra i due enti prevede l’organizzazione di specifici programmi didattici rivolti alle scuole secondarie, alle università e alla formazione post-universitaria, organizzati in collaborazione con l’Acn che metterà a disposizione competenze e know how. I corsi di formazione si svolgeranno nel nuovo Centro formativo regionale per la cybersicurezza, saranno riconosciuti dalla Regione e patrocinati dall’Acn.

All’evento, che si è svolto questa mattina presso lo spazio We Gil a Roma, hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicedirettore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli, e la ministra per gli Affari regionali e le autonomie locali, Mariastella Gelmini. “L’Accademia di cybersicurezza del Lazio è una scuola di formazione professionale. Con la sottoscrizione dell’accordo con l’Agenzia nazionale della cybersicurezza – ha detto Zingaretti – si entra nel vivo di una nuova struttura formativa, utile per i giovani per trovare un buon lavoro e utile anche per l’Italia, per le imprese, per la sicurezza degli enti locali, perché come stiamo vedendo ancora una volta in queste ore le aggressioni sui temi della cybersicurezza sono continue. Bisogna fare tante cose ma anche formare nuove professionalità italiane in questo campo – ha sottolineato -. Il cuore della vocazione della scuola è essere aperti alla collaborazione con le università, con le scuole superiori, con le grandi aziende italiane dell’information technology e ovviamente con l’agenzia nazionale della cybersicurezza perché questa scuola è al servizio dell’Italia. È il primo grande progetto della cybersecurity per rafforzare il nostro Paese”, ha concluso Zingaretti.

“L’accordo di oggi è per noi di grande importanza perché rappresenta una sintesi felice di tante esigenze – ha spiegato Ciardi -. Tra queste la creazione di forza lavoro qualificata e di professionalità e la diffusione della cultura della sicurezza cybernetica”. Grazie al Fondo sociale europeo, Regione Lazio istituirà presso il We Gil Acl – accademia di cybersicurezza Lazio – scuola di formazione della Regione Lazio, in cui si terranno i corsi studiati con il contributo dell’Agenzia nazionale che rappresenta una vera eccellenza nel Paese. L’Agenzia si occupa del coordinamento dei soggetti pubblici coinvolti nella cybersicurezza a livello nazionale, promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica del sistema produttivo, degli asset strategici nazionali e delle pubbliche amministrazioni, nonché a sviluppare la competenza e le capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nazionali e contribuisce a sviluppare una cultura nazionale sulla cybersicurezza.

“Siamo ben consapevoli della necessità di fornire al Paese un alto grado di sicurezza informatica – ha dichiarato la ministra per gli Affari regionali e le autonomie locali, Mariastella Gelmini -. Stiamo cercando di utilizzare al meglio l’opportunità e le risorse che il Pnrr mette a disposizione. Questo centro credo sia uno strumento davvero utile e possa essere replicato anche in altri contesti. Devo dare atto alla Regione che è una delle prime che si è mossa su questo ambito, su questa direzione e va esteso a tutte le Regioni di Italia. Non possiamo farci trovare impreparati”, ha concluso Gelmini. L’avvio del nuovo Centro formativo regionale per la cybersicurezza rappresenta una novità e segna la nascita di un sistema articolato, in cui si incontrano formazione e lavoro, che vede la compresenza di diversi soggetti. Da una parte, infatti, saranno presenti enti di formazione e centri di eccellenza nella ricerca e nello sviluppo della sicurezza cibernetica, dall’altra saranno coinvolti i soggetti pubblici e privati che potranno servirsi di nuovi professionisti, che inseriti nella pubblica amministrazione e nelle aziende concorreranno ad aumentare la resilienza nazionale nello spazio cibernetico.

Soddisfatto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli: “viviamo tempi drammatici. Anche per questo non posso sottacere la soddisfazione che ho per un’iniziativa di questo genere, perché si colma un gap – ha detto Gabrielli -. Dobbiamo sempre più prendere coscienza dell’importanza del dominio cybernetico. Abbiamo un deficit di forza lavoro specializzata. Questo lo avvertiamo al ministero e negli enti locali così come nel tessuto produttivo del Paese. Bisogna quindi investire e creare questa forza lavoro, puntando anche all’alfabetizzazione perché serve consapevolezza dei rischi legati alla Cyber-security”, ha concluso Gabrielli.