Roma 2021: Letta, tutto passa dal risultato nella Capitale

Uno snodo importante saranno le elezioni romane

Stamattina sono andato a Cernobbio. C’erano Salvini e Meloni io ho avuto plastica conferma” che “se non cambiamo direzione di marcia alla politica il nostro paese si troverà tutto d’un colpo governato da Salvini e Meloni. E’ sbagliato pensare che litigheranno: di fronte alla prospettiva del potere staranno insieme”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta ad un evento elettorale con il candidato alle suppletive di Roma Andrea Casu. Letta ha sottolineato l’importanza di vincere le elezioni comunali di Roma: “La partita dell’aprile del 2023, quando ci saremo noi da una parte e loro dall’altra sarà il momento in cui saremo molto deboli se Gualteri non sarà sindaco di Roma. Se”, invece “vinceremo vuol dire che lo schema in campo è vincente” e l’esito delle politiche non è già scritto. Tuttavia, “senza un Pd forte Salvini e Meloni vinceranno. Tutto passa da Roma. Noi dobbiamo metterci tanta intelligenza politica in questa campagna elettorale. Io ho l’impressione che siamo al momento della svolta”.