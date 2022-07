Municipio Roma I: intesa con Unindustria per valorizzazione via Veneto

Per assicurare e mantenere una condizione di decoro di una delle zone più prestigiose della città

Unindustria e il Municipio Roma I Centro del Comune di Roma hanno siglato un Protocollo d’intesa volto alla sperimentazione di un Progetto di “Valorizzazione e riqualificazione del quadrante di Via Vittorio Veneto”, una delle zone più prestigiose della città e apprezzate in tutto il Mondo. L’obiettivo del Protocollo è quello di assicurare e mantenere una condizione di decoro, nella prospettiva di creare maggiore attrattività e consolidare il prestigio di tutta la zona, anche a beneficio delle attività economiche esistenti e degli importanti investimenti previsti nel corso del prossimo biennio.

Il Protocollo favorirà inoltre la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio, finalizzato a definire un piano di interventi ed un programma di azione, al fine di favorire la collaborazione pubblico-privata, attivare un servizio di monitoraggio delle condizioni delle strade e dei quartieri per permettere interventi tempestivi e il ripristino del decoro. “Roma sta vivendo un momento di importante trasformazione – ha commentato Fausto Palombelli presidente della Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria – che modificherà radicalmente l’assetto urbano della città. I fondi europei del POR 2021-2027, i fondi del Pnrr, le opere per il Giubileo e i progetti di Expo 2030 contribuiranno a rendere la Capitale più competitiva e attrattiva nel contesto mondiale. Gli ingenti investimenti di grandi gruppi alberghieri favoriranno l’incremento del turismo di alta gamma, apportando benefici in termini di risorse e di prestigio internazionale”.

“Affinché queste opportunità possano generare ricadute positive nel lungo termine con un aumento della permanenza media e del numero di repeaters, la qualità dell’accoglienza e il decoro rappresentano ambiti prioritari di intervento, sui quali è necessario focalizzare l’impegno di Istituzioni, imprese, ma anche dei singoli cittadini e turisti per un’azione di riappropriazione e gestione sostenibile del territorio. Al fine di offrire una risposta concreta e dopo la collaborazione già avviata con Ama, Unindustria intende interessare tutte le Istituzioni di riferimento, a partire dal Municipio I, con il quale ci attiveremo per una prima sperimentazione sul quadrante di Via Veneto, da estendere successivamente ad altre aree”, conclude.

“Roma è un patrimonio unico di luoghi riconosciuti e amati in tutto il mondo – ha commentato Lorenza Bonaccorsi Presidente Municipio Roma I Centro. Via Veneto è sicuramente tra i più apprezzati e iconici e anche per questo, come Municipio I, abbiamo scelto di partire da qui con un Protocollo importante siglato con Unindustria. Con questo atto testimoniamo la scelta di dedicare maggiore cura, attenzione e valorizzazione a questa zona, che oltre ad essere la via del cinema e della Dolce Vita, assieme alle sue strade rappresenta il salotto della città. Lavoreremo, dunque, con Unindustria, per valorizzare Via Veneto al meglio. Ancor più in una fase così importante per Roma, nella quale spiccano il ritorno dei flussi turistici mondiali e le importanti sfide dei prossimi anni: dal Giubileo, alla candidatura Expo, passando per i progetti del Pnrr. È un momento decisivo per la città e dobbiamo affrontarlo nella piena collaborazione tra istituzioni – in primis il Municipio che opera quotidianamente nella risposta ai bisogni dei cittadini – le varie realtà territoriali e le associazioni di categoria, uniti nella giusta direzione ribadita anche da questo importante protocollo d’intesa”.