Ostia: fuochi d’artificio pagati dal Municipio per la cena della Raggi

I tradizionali fuochi di Ferragosto fatti coincidere con il giorno della cena, martedi prossimo. Il Pd presenta una interrogazione parlamentare. Sinistra italiana scrive al Prefetto

Diventa un caso politico la cena elettorale di Virginia Raggi di martedì sera alla Rotonda di Ostia, proprio di fronte allo spettacolo pirotecnico voluto e pagato con soldi pubblici dal × Municipio, guidato da una giunta M5s fedelissima della sindaca. Lo scrive ‘La Repubblica’.

Pura coincidenza, giurano i grillini. Eppure il legame tra i due eventi è netto: Paolo Ferrara, consigliere comunale M5s, scriveva il 23 agosto su Facebook: “Vi aspettiamo il 31 agosto con Virginia Raggi, ristorante Zi Catarì. Non mancate perché ci sarà una sorpresa finale”.

Ipse dixit direbbe Cicerone: il pensiero corre allo spettacolo pirotecnico sul quale i grillini avranno vista esclusiva visto che il tratto di lungomare intorno alla Rotonda sarà chiuso dalle 18 del pomeriggio.

Sono gli stessi followers di Ferrara a mettere in relazione la “sorpresa finale” di cui parla il consigliere e i fuochi d’artificio: qualcuno si dice pronto a denunciare tutto in procura. “Ma io non mi riferivo ai fuochi d’artificio – giura Paolo Ferrara al telefono, bensì ad alcune persone che ci verranno a trovare dopo cena”.

Difficile vedere Beppe Grillo o Giuseppe Conte sorseggiare un digestivo martedì sera a Ostia, ma nell’attesa un fatto è certo: Ferrara scrive pochi giorni dopo che il Municipio saltava il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto al Pontile e lo fissava proprio per martedì 31 agosto, stessa data e stesso luogo della cena di Raggi.

La Rotonda di fronte al ristorante Zi Catarì, locale di tre piani con terrazza con vista sul mare, dove ci sarà la piattaforma da cui partiranno i fuochi d’artificio. Va detto che i due eventi sono organizzati separatamente: la cena dal M5s, con 200 parteci panti che pagheranno 26 euro a testa di autofinanziamento, lo spettacolo è costato quasi 28mila euro assegnati con affidamento diretto.

La cena rischia di rimanere indigesta a Virginia Raggi: oggi il Pd con il segretario romano Andrea Casu presenterà una interrogazione parlamentare. Sinistra Italiana scriverà al prefetto per chiedere di bloccare lo spettacolo e le associazioni ambientaliste di Ostia protestano contro “una fazione politica – spiega Dino Tarquinio di Doggy Dog, che si presenta come sostenitrice dei modelli ecologisti”.