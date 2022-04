Pasqua: a Fiumicino flusso di passeggeri pre-pandemia, oltre 450mila in 6 giorni

Molti i viaggiatori europei in arrivo a Roma, si fermeranno nella Capitale fra i tre e i cinque giorni

Oltre 450mila passeggeri transiteranno all’aeroporto di Fiumicino nei sei giorni del ponte pasquale, a partire da domani e fino al 19 aprile. Un dato che fa ben sperare, visto che era dalla Pasqua 2019 che non si registravano questi flussi.

La maggiorate dei viaggiatori è diretto o arriva da destinazioni europee: Spagna, Francia e Germania con in testa Madrid, Barcellona, Parigi, Amsterdam Francoforte e Monaco, a cui si aggiungono i voli verso le località vacanziere come Malaga, Las Palmas, Santorini e Dubrovnik.

Attese buone performance anche dalle destinazioni di lungo raggio del Nord America che beneficeranno dei molti collegamenti verso New York, Boston, Miami, Dallas, Chicago, Charlotte, Philadelphia, Washington, Atlanta, Toronto e Montreal. Completano il quadro le destinazioni del Medio Oriente con Dubai, Doha e Abu Dhabi.

Tornano i turisti a Roma

Al Terminal 1 e 3 molti arrivano molti turisti pronti a trascorrere in Italia le festività, a scandire così una nuova fase di ripartenza dopo due anni di pandemia. Tra questi, diversi turisti europei che si fermeranno mediamente a Roma tra i tre e i cinque giorni.

“Abbiamo deciso di trascorrere tre giorni nella città eterna – spiega una coppia proveniente dalla Gran Bretagna – Era da tempo che non viaggiavamo ed è la nostra prima volta qui”. Fa eco un gruppo di viaggiatori tedeschi: “Ci fermiamo fino a domenica e non vediamo l’ora di visitare il Colosseo, San Pietro ed altri luoghi pieni di storia. Speriamo, nonostante la guerra, sia una Pasqua di ripartenza dopo l’emergenza Covid”.

“Da due anni ormai non viaggiavamo più – racconta una mamma spagnola appena sbarcata a Fiumicino con le sue due figlie – Rimaniamo a Roma per una settimana ed è un segnale, speriamo, di ritorno alla vita ed ai viaggi. Saremo anche alla via Crucis venerdi e pregheremo per la pace, con il Papa“.

Tra bagagli e carrelli spuntano, qua e là, anche uova di pasqua da portare in viaggio o in dono. Tra gli italiani in partenza, una coppia di giovani romani: “Dopo tanto tempo torniamo a viaggiare e abbiamo scelto come meta il Marocco: non vedevamo l’ora e ci attende una settimana di escursioni turistiche e relax”.

“Sono giorni che registriamo un buon flusso anche di passeggeri statunitensi – riferisce un operatore turistico nella zona arrivi – che, dopo essere sbarcati allo scalo romano, si dirigono poi verse mete tradizionali oppure raggiungono Civitavecchia per imbarcarsi per una crociera nel Mediterraneo”.