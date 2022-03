Pnrr: Campidoglio chiede fondi per 12 sale tra cinema e teatri

Le sale oggetto del bando: il Nuovo cinema Aquila, la Casa del cinema. I teatri: Opera, Argentina, India, Quarticciolo, Tor Bella Monaca, del Lido, Globe Theatre e Torlonia.

Lavori di efficientamento energetico delle sale di cinema e teatri pubblici della Capitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle piu’ attrattive per il pubblico. E’ l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta capitolina su proposta dell’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Il provvedimento autorizza l’amministrazione a partecipare a un avviso pubblico del Ministero della Cultura per complessivi 4,25 milioni, per lavori di rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi per 12 sale di 10 cinema e teatri pubblici di Roma.

Le sale oggetto del bando: il Nuovo cinema Aquila, la Casa del cinema.

I teatri: Opera, Argentina, India (Sala A e Sala B), Quarticciolo, Tor Bella Monaca (Sala grande e Sala piccola), del Lido, Globe Theatre e Torlonia. “Intendiamo rilanciare e ammodernare i cinema e teatri pubblici. Con la delibera approvata oggi portiamo avanti progetti per interventi di efficientamento energetico concreti e sostenibili, capaci di sfruttare i fondi del Pnrr. Vogliamo rispondere a quella domanda di innovazione e di aggregazione sociale che viene dalla citta’ investendo sull’offerta culturale e sulla sicurezza e l’efficienza di tante strutture di Roma, come gia’ fatto per le biblioteche”, afferma il sindaco Roberto Gualtieri. “I teatri e i cinema sono luoghi di cultura di primaria importanza ma sono anche fondamentali luoghi di aggregazione sociale e di incontro tra le generazioni. Migliorare l’efficienza energetica delle sale significa, per queste strutture, avere nuove e concrete prospettive di futuro perche’ non solo verranno abbattuti significativamente i loro costi, tra climatizzazione, illuminazione e sicurezza, ma anche perche’ questo contribuira’ a renderle piu’ moderne e all’altezza di quanto richiede il pubblico”, aggiunge Gotor.