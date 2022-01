Pnrr: Gualtieri, “risorse da beni confiscati non vadano solo al Sud”

Così il sindaco in occasione della presentazione in Campidoglio dell'istituzione e prima convocazione del Forum per i beni confiscati alle mafie, che si terrà a Roma il 17 marzo prossimo

I fondi dei beni confiscati alle mafie no dovrebbero andare solo al Sud. A sostenerlo è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi – durante la presentazione in Campidoglio dell’istituzione e prima convocazione del Forum per i beni confiscati alle mafie – ha fatto riferimento al bando da 250 milioni per il recupero dei beni confiscati destinato alle regioni del sud Italia.

Il sindaco ha sostenuto che “vorremmo rimediare a questo limite introdotto nella distribuzione dei fondi” per questo “lavoreremo con il governo per mettere a disposizione queste risorse dove ci sono i beni confiscati”.

Durante l’incontro, inoltre, insieme agli assessori Tobia Zevi e Andrea Catarci, Gualtieri ha annunciato che la prima riunione del “Forum Cittadino” sui beni confiscati alle mafie si terrà a Roma il 17 marzo.

Il Forum sarà uno spazio d’incontro fra il Campidoglio, la cittadinanza e tutte le reti associative impegnate a favore della legalità e dell’inclusione, al fine di garantire il miglior riutilizzo, a fini sociali, dei beni confiscati. L’obiettivo del Forum, che accoglierà tutte le realtà interessate, è quello di sviluppare insieme le proposte di utilizzo.

Zevi ha sottolineato il “segnale di rapidità” che si vuol dare con lo convocazione del Forum il 17 marzo, “poi articoleremo il lavoro tra plenarie e laboratori”, ha detto. Secondo Gualtieri “il Forum sui beni confiscati alle mafie è parte del lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali. Per noi questo strumento è una parte di un lavoro più generale nel contrasto alla mafia e la promozione della legalità: una strategia che svilupperemo con le associazioni”. Tra le possibili destinazioni di tali beni nella Capitale, come emerso in conferenza, anche le case rifugio per donne vittime di violenza.