Quirinale, quinto scrutinio: ancora fumata nera. Casellati supera boa 300 voti

Il secondo più votato per ora Mattarella, votato anche Tajani. Prossima votazione alle 17.

E’ già fumata nera per il quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Sommando gli astenuti e le schede attribuite ad altri candidati o bianche, è già matematicamente impossibile che Elisabetta Casellati raggiunga quota 505.

Elisabetta Casellati, candidata votata dal centrodestra al quinto voto per il Quirinale, ha superato i 300 voti nello scrutinio che è ora in corso in aula. Secondo alcuni esponenti del centrodestra la soglia per riproporla alla sesta votazione era di superare i 400 voti. Il secondo più votato al momento è Sergio Mattarella (33), hanno ricevuto voti Di Matteo (29), Casini, Berlusconi, Draghi, Belloni e anche Tajani.

Prossima votazione alle 17.