Rifiuti Roma: oggi riapre discarica di Albano dopo fermo Asl

Conferimento già da domani, prosegue il presidio dei cittadini contro la riapertura

A Roma il mese di agosto può essere sicuramente etichettato come il mese delle proteste sui rifiuti e sulle discariche. Nonostante le tante proteste, a partire dallo stesso sindaco, la discarica di Albano Laziale è pronta alla riapertura.

Dopo tre giorni di fermo dei conferimenti legato ai controlli della Asl, riaprirà la discarica di Albano Laziale per il conferimento dei rifiuti di Roma Capitale. E’ quanto fa sapere il sindaco della cittadina dei Castelli romani, Massimiliano Borelli, da giorni in prima linea contro la riapertura del sito. Davanti alla discarica proseguirà il presidio fisso dei cittadini di Albano. Il grido rimane lo stesso: “Albano non è la discarica di Roma”.