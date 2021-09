Roma 2021: Calenda,”sentito Bertolaso? Sono cose private”

"Sulla questione vicesindaco non credo che sia interessato a incarichi politici, ma più legati alla sua esperienza", ha detto il candidato sindaco di Azione

“Ho detto che Bertolaso gestirebbe molto bene come commissario il Giubileo, come ha fatto con Rutelli, e l’emergenza rifiuti, come ha fatto a Napoli. Sulla questione vicesindaco non credo che sia interessato a incarichi politici, ma più legati alla sua esperienza. Se l’ho sentito? Queste sono cose private…”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, a margine di un incontro con i candidati organizzato da Confcooperative Roma.

“La Giunta che faremo sarà così, indipendente: a differenza degli avversari, infatti, non ho necessità di spartire pezzettini di Giunta con gli altri partiti perché mi sostiene solo una lista – ha proseguito Calenda – . Sarà una Giunta molto esperta e di età alta, potrò prendere i migliori”, ha concluso.