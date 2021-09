Roma 2021: Meloni, grande manifestazione domani a sostegno Michetti

La leader di Fratelli d'Italia annuncia le numerose iniziative di domani

l presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha parlato di una “grande manifestazione a Roma, domani 18 settembre. Fratelli d’Italia sarà in piazza del Popolo, in mezzo alla gente, a sostegno delle nostre liste alle prossime Amministrative e a sostegno della candidatura di Enrico Michetti”.

La parlamentare ha aggiunto, a margine dell’iniziativa elettorale di Fd’I in corso a via Tuscolana, a Roma, che “nella piazza sarà anche possibile sottoscrivere la petizione con la quale Fratelli d’Italia chiede ai parlamentari le firme necessarie a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lamorgese, che evidentemente dal tema dall’immigrazione in poi non sta facendo il suo lavoro”.