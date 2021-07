Roma-Lido, l’assessore regionale alla Mobilità Alessandri fa il punto della situazione

Non si placano le polemiche sulla Roma - Lido

Continua ad essere oggetto di scontri e dibattiti la questione della Roma – Lido. La linea ferroviaria che collega Roma – Porta San Paolo al Lido di Ostia è infatti uno dei temi caldi dei dibattiti, anche di campagna elettorale. Nei giorni scorsi il consigliere Pacetti, ha commentato lo stato dei lavori di riqualifica della tratta, con qualche vena polemica. Immediata la risposta di Mauro Alessandri, assessore regionale alla Mobilità. “Se avesse letto le carte avrebbe scoperto che entro il 9 agosto Rfi partirà con i primi cantieri che proseguiranno poi nel 2022. Saranno effettuati lavori di riammodernamento, completamento dell’armamento, elettrificazione e tecnologia della linea, con un investimento regionale di 70 milioni di euro. Inoltre lunedì prossimo la commissione di gara aprirà le offerte economiche per l’acquisto dei nuovi treni che serviranno la linea e dal 30 agosto avvieremo la manutenzione straordinaria degli Ma 200”.

Le polemiche fanno inoltre riferimento ai continui cantieri, presenti in città, che però non trovano una compiutezza dei lavori nell’immediato, rimanendo così incompiuti per molto tempo; a discapito a volte anche delle congestioni del traffico e del decoro dei quartieri nei quali vengono effettuati.