Suppletive Roma: Gualtieri annuncia la vittoria di D’Elia

D'Elia (Pd) vince col 59,4% dei voti, Matone (Lega) al 22,42%, Valerio Casini (Iv) al 12,9%

“Complimenti a Cecilia D’Elia per la vittoria elettorale delle suppletive”. Lo annuncia su twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Anche Nicola Zingaretti ha esternato il suo entusiasmo per la “vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma”; scrive il governatore della regione Lazio sempre in un tweet.

Cecilia D’Elia del Pd ha vinto le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi, conquistando il seggio alla Camera dei deputati lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della Capitale. Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra, ha avuto il 22,42% dei voti; Valerio Casini (Iv) il 12,93; Beatrice Gamberini il 3,24%; Lorenzo Vanni l’1,97%. Sono questi i dati al termine dello scrutinio.