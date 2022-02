Ucraina: Cna Roma, con venti guerra rischi turismo

'Settore già piegato dal Covid, serve intervento del governo'

“Lodiamo l’iniziativa del Comune di un tavolo di confronto con le Associazioni datoriali, alla presenza del Sindaco Gualtieri, del Presidente della Regione Zingaretti, dei Ministri Garavaglia e Orlando, per cercare di trovare delle soluzioni condivise e per accelerare il rilancio del turismo. Questo settore e’ tuttavia, ancora afflitto dalla lunga coda del Covid, cui si aggiungono le odierne tensioni internazionali tra Russia e Ucraina. Per questo, c’e’ bisogno di un intervento immediato del Governo per sostenere le imprese ora, senza attendere i mesi necessari a far tornare i 20 milioni di turisti che normalmente ogni anno visitano la citta’ di Roma”. Cosi’ Stefano Di Niola, Segretario della CNA di Roma.

“Apprezziamo il fatto che questa iniziativa avvenga in concomitanza con la decisione del Governo di introdurre, a partire dal 1 marzo, le stesse misure gia’ vigenti per i Paesi europei per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei. E’ stata una grande battaglia portata avanti dalla CNA, grazie alla quale sara’ infatti sufficiente per entrare nel nostro Paese, una delle condizioni previste per l’ottenimento del green pass. In questo modo, la nostra citta’ puo’ tornare ad essere una meta’ appetibile per i flussi di turismo stranieri, al pari delle altre Capitale europee”, afferma il Presidente di CNA Turismo e Commercio, Marco Misischia