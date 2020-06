Eur: S. Cecilia suona Vivaldi, in attesa della Formula E

Sulla scalinata e sul tetto del Colosseo quadrato, sede di Fendi, le musiche di Vivaldi suonate dall’accademia di S. Cecilia si diffondono in un video su Youtube. E’ un bentornato per la gara delle auto elettriche che sarà a Roma il 10 aprile 2021.

Lo storico quartiere di Roma, recentemente rilanciato da molte iniziative di Eur spa, come i congressi presso la Nuvola di Fuksas o il Palazzo delle Civiltà affittato alla Maison Fendi, sta uscendo progressivamente dall’immobilismo imposto dal Covid 19. Da un lato con innovative iniziative sul web con protagonisti di alto livello e dall’altro con la riprogrammazione di eventi, fra i quali la gara di Formula E che si svolgerà il 10 aprile del prossimo anno.

L’Accademia di Santa Cecilia ha scelto il palazzo Fendi dell’Eur per inaugurare un nuovo rapporto fra musica, video e immagini simbolo della Capitale. Il video #FendiAnimaMundi è da ieri su Youtube e sui siti web di Santa Cecilia e di Fendi, protagonisti gli archi dell’Accademia e la violinista Anna Tifu, solista fra le più note della sua generazione, cui Fendi ha offerto un abito diverso per ogni movimento del concerto “l’estate” (dalle quattro stagioni) di Vivaldi.

Santa Cecilia e la maison Fendi, hanno in comune radici storiche saldamente piantate a Roma ed entrambe conosciute a livello internazionale, si sono unite, rileva ‘’Il Messaggero’’ per lanciare un messaggio di speranza e un richiamo di attenzione al mondo della musica: magari con un occhio al ritorno pubblicitario, ma sottolineando come il sostegno privato alla cultura sia da incentivare.

Il 10 aprile del prossimo anno, sempre all’Eur, su un tracciato differente dal precedente e tuttora segreto, ritorna il Gp di Formula E, prima prova europea del campionato mondiale di monoposto elettriche. Questa sarà la terza edizione nella Capitale.

La decisione è stata presa a Parigi dalla Federazione internazionale dell’automobile (Fia) che ha elevato di rango il campionato e che per il 2021 ha inserito la gara dell’Eur dopo quella cinese di Sanya e prima di Parigi.

In questi giorni l’organizzazione del Campionato mondiale Abb Fia sta concludendo gli accordi per il nuovo circuito che poi dovrà essere omologato.

