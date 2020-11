Anche l’Eur saluta Gigi Proietti

Anche la facciata di Palazzo dei Congressi all’Eur accoglierà un omaggio al grande mattatore romano scomparso, per ricordarlo nel giorno delle esequie. Dalle 18.30 di oggi alle 22.00, fino a sabato 7 novembre, una videoproiezione di immagini del volto e del sorriso luminoso del Maestro, che si conclude con il saluto “Ciao Gigi”, animerà il marmo del prospetto principale di Palazzo dei Congressi a piazzale Kennedy per un commosso saluto. Un omaggio voluto da Eur Spa, in un momento in cui non sono permesse commemorazioni ed eventi pubblici, che sia visibile in totale sicurezza anche dai molti romani che non possono raggiungere il centro e che si trovano ogni giorno a transitare per l’Eur.

“Mi sembrava opportuno e doveroso – dichiara l’A.d. Antonio Rosati – che anche Eur spa partecipasse alle celebrazioni per la scomparsa di Gigi Proietti. Abbiamo scelto di proiettare un video, delicato e intenso, per ricordare con umiltà un grande protagonista, gentile e di enorme talento, a cui ci inchiniamo sorridendo, come lui ci ha insegnato. Diamo cosi la possibilità ai cittadini, anche ai più distanti dal centro storico, di vivere e condividere il ricordo del Maestro, ringraziandolo per le grandi emozioni donateci”.

L’installazione sarà visibile da Viale della Civiltà del Lavoro fino a sabato.