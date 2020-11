Anche Eur spa contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Nuvola oggi verrà illuminata di arancione, come segno di forte attenzione e sensibilità verso un tema di fondamentale importanza e vicinanza a tutte le donne che subiscono e hanno subito violenza.

Questa sera dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e fino a domenica 29 il convention center dell’Eur, progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas, oggi uno dei simboli contemporanei di Roma, sarà illuminato da una luce arancione per diventare testimone di un messaggio universale. Un monito contro la violenza sulle donne che potrà essere visto dalle migliaia di persone che transitano ogni giorno all’Eur.