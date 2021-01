EUR: alla Nuvola ritorna il Teatro dell’Opera

Redazione

Nell’ambito dell’allargamento della funzionalità della Nuvola di Fuksas che vada oltre all’attività congressuale, viene ospitato per la seconda volta il Teatro dell’Opera di Roma. Due balletti su musiche di Antonio Vivaldi, realizzati ‘’a porte chiuse’’ e in streaming sul canale Youtube del Teatro, potranno essere apprezzati sia dai romani che dagli spettatori di tutto il mondo, promuovendo sia l’arte italiana che lo straordinario spazio che la ospita.

«Siamo molto felici del progetto Danza alla Nuvola – dice Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro al ‘’Corriere della Sera’’ – perché attraverso lo streaming riusciremo ad avvicinare amanti del balletto da tutto il paese e dal resto del mondo. Dopo il successo delle Quattro stagioni la scorsa estate al Circo Massimo, continua la valorizzazione del nostro corpo di ballo con due nuove proposte coreografiche che rispettano le norme anti Covid».

Coreografie di Eleonora Abbagnato e Pech ispirate al barocco

Il primo appuntamento di oggi (ore 20) nella Nuvola di Fuksas è Baroque Suite, coreografia di Benjamin Pech ed Eleonora Abbagnato su musiche di Antonio Vivaldi (L’inverno da Le quattro stagioni; Eja Mater e Stabat Mater dallo Stabat Mater) e di Alessandro Marcello (Adagio dal Concerto per oboe, archi e basso continuo op. 1 in re minore).

Pech, già étoile dell’Opera di Parigi e assistente alla Direzione del ballo del Teatro dell’Opera, dopo il Lago dei cigni delle ultime due aperture di stagione, torna in veste di coreografo della compagnia del Costanzi insieme alla direttrice Abbagnato per una creazione ispirata al Barocco.

Abiti di Laura Biagiotti realizzati in esclusiva

L’étoile Rebecca Bianchi e il corpo di ballo indosseranno costumi di Laura Biagiotti. «È un privilegio poter collaborare ancora una volta con l’Opera di Roma e con Eleonora Abbagnato – spiega Lavinia Biagiotti Cigna – la nostra e un’affinità elettiva nel segno della bellezza e dell’amore per Roma. Gli abiti Laura Biagiotti realizzati in esclusiva per Baroque Suite, raccontano una storia di leggerezza e bagliori luminosi che si fondono con le scene, le lud e la straordinaria architettura della Nuvola di Fuksas. Musica, danza e moda creano inedite connessioni e nuovi format di arte e di cultura’’.

Il secondo appuntamento di sabato 16 gennaio (ore 20) sarà affidato all’estro contemporaneo del coreografo Michele Merola, fondatore e direttore artistico di MM Contemporary Dance Company, al suo debutto con il corpo di ballo dell’Opera. Anche la sua creazione, Vivaldi Suite, sarà un omaggio alla musica del compositore barocco.

Sette danzatori della compagnia del Costanzi, tra cui il primo ballerino Claudio Cocino, danzeranno sulle note di Cum dederit da Nisi Dominus; ma anche dell’Allegro dal Concerto in mi minore per violino, il favorito, Largo dal Concerto in Re maggiore per violino, L’inquietudine; e dalla Sonata a tre op. 1 n. 12, La follia.. Anche i costumi per la creazione di Merola sono firmati da Biagiotti.