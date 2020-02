Virus: Big Fiere a Roma, per ora in Cina rinviano

‘’L’emergenza sanitaria internazionale è un problema per la nostra industria. Ma siamo abbastanza confidenti che si possa presto risolvere. In Cina per ora Shangai e altri centri fieristici hanno risposto non cancellando le esposizioni, ma spostandole più avanti nel tempo. E’ allo studio anche un piano per offrire altre opportunità.’’ Mary Larkin, Presidente dell’UFI, l’associazione dell’industria fieristica mondiale, esprime un giudizio equilibrato nel corso della conferenza stampa di presentazione del Global Ceo Summit , che si tiene a Roma questa settimana.

L’attività delle fiere, contribuendo per 167,2 miliardi di euro al PIL mondiale, è un volano importante per lo sviluppo dell’economia. Lo scorso anno hanno preso parte alle fiere nel mondo 4,5 milioni di espositori e un totale di 303 milioni di visitatori. ‘’ Sulla base delle nostre ricerche – rileva Kai Hattendorf, amministratore delegato di UFI – nel 2019 siamo persino cresciuti di più dell’economia mondiale’’.

E così , oltre a confrontarsi con il ‘’Coronavirus’’, i cento market leader delle Fiere, come rileva la Presidente Larkin, metteranno al centro della discussione il rapporto con l’espositore-cliente, imperniato sul valore della conoscenza diretta fra le aziende, che le Fiere sono in grado di sviluppare a livello internazionale, in tutti i continenti.

In particolare l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, padrone di casa, insieme a Onorio Rebecchini, presidente convention Burreau Roma e Lazio, ha tenuto a sottolineare come l’edizione romana del CeoSummit, tenuto conto posizione centrale della Capitale nel mediterraneo e la sua storica apertura la mondo, meriti una riflessione sulla spinta economica e sociale che possono sviluppare le Fiere verso i Paesi meno fortunati del mondo.

