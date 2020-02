“Cavalli a Roma”, aperta fiera sotto regia di Veronafiere

Aperta oggi nella Capitale, nello spazio espositivo di Fiera Roma, “Cavalli a Roma”, manifestazione organizzata per la prima volta da Veronafiere dal 13 al 16 febbraio e articolata in quattro giornate con un calendario di eventi in grado di riunire- spiega una nota- tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi, allevatori e addetti ai lavori.

Il programma, che non esclude un’attenzione al benessere animale, prevede l’apertura della stagione delle competizioni equestri con il padiglione 3 che ospita, tra le diverse in calendario, il campo di gara per il Concorso nazionale A6, competizione di salto ad ostacoli con un montepremi da 50 mila euro valevole per la qualificazione alle fasi finali di Verona del 122×122 Gran Premio Fieracavalli.

Il padiglione 6 sara’ invece teatro delle competizioni western di Barrel Racing, Pole Bending e Gimkana Western promosse dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec- Ante. Al padiglione 8 l’asineria Asini di Reggio Emilia organizza numerose attivita’ in compagnia dell’asino con la possibilita’ di ottenere il diploma di Piccolo Asinaro dopo una mini-lezione etologica e prove pratiche di misurazione del corpo, temperatura e battito cardiaco. Non manca infine un Asinobus, un Pony city e una fattoria didattica. Previsto il Carnevale Romano grazie ad un accordo con l’Associazione culturale Carnevale Romano-Accademia del Teatro Equestre.