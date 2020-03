Coronavirus: cancellata la 12/ma edizione di Roma Motodays

La 12/ma edizione di Roma Motodays, posticipata ad aprile, e’ stata cancellata, come da misure restrittive imposte per debellare il coronavirus e verra’ riprogrammata il prossimo anno. Lo rende noto un comunicato nel quale si legge che “Fiera Roma, di concerto con i propri sostenitori e i propri partner, si riserva di comunicare eventuali decisioni in merito a un altro appuntamento nell’anno in corso, un evento dedicato a motociclisti e appassionati, che possa segnare un nuovo inizio per il settore delle due ruote e inaugurare la ripartenza. Il tutto – continua il comunicato – nel massimo rispetto delle regole, della salute di ciascuno e senza dimenticare il supporto a un comparto industriale motore del Paese e strumento fondamentale per la mobilita’ individuale e sostenibile, particolarmente a Roma, vera Capitale mondiale delle due ruote, con 700.000 veicoli a due ruote a motore immatricolati, di cui 393.000 sulla strada ogni giorno.

“Quando, speriamo presto, potremo di nuovo farlo in sicurezza – commenta l’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti – avremo ancora piu’ voglia di incontrarci, presentando idee, progetti e prodotti faccia a faccia, accendendo i riflettori sulla borsa del turismo motociclistico internazionale. Purtroppo -conclude Piccinetti – ancora non e’ il momento, ma Fiera Roma, assieme a tutti gli amici di Roma Motodays, non vede l’ora di ripartire, con ancora piu’ carica. Assieme, daremo voce all’Italia che sta mostrando in questi giorni il suo volto migliore, un volto fatto di coesione, responsabilita’, tenacia, impegno, inventiva e coraggio”.