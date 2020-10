Fiera Roma: Museum Exhibition ritorna in versione on line

Venti incontri, 80 speaker, 20 buyer internazionali, 300 B2B, oltre 70 aziende parteciperanno alla terza edizione della più’ qualificata ed estesa Fiera del settore culturale, ideata quest’anno completamente on line. La piattaforma romemuseumexhibition.com consentirà di visitare la mostra, assistere a dibattiti e organizzare incontri in modalità virtuale.

Il programma è denso di approfondimenti e insightspecialistici che si centreranno sugli impatti della pandemia sul settore e sulle recovery strategies da adottare: dall’accelerazione della transizione digitale sino all’accessibilità e alla sostenibilità di musei e luoghi culturali.

‘’Crediamo moltissimo in questo appuntamento – dichiara l’amministratore unico di Fiera Roma, Pietro Piccinetti – con l’auspicio che l’industria dei musei possa ritornare al più presto a essere il motore di sviluppo economico, culturale e sociale che è per vocazione”.

Il marketplace, ossia la vetrina delle imprese creative e culturali è allestita grazie al contributo di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma. In particolare le aziende avranno l’opportunità di organizzare B2B con una audience di buyer internazionali: tra i quali: Sallie Stutz, agente plurimandatario per i musei statunitensi, LorraineDauchez di Arteum (Francia) che gestisce 300 punti vendita di prodotti culturali in 20 paesi, Leigh Anne Stevenson di Ingenium (Canada) rete dei musei canadesi della scienza e dell’innovazione, Irene Benito di Casa Battlò (Spagna) il museo di Antonio Gaudì a Barcellona, e Barbara Lenhardt, della National Gallery of Art di Washington.

Alla presenza dei direttori dei musei italiani la fiera si aprirà col convegno “Musei in rete tra innovazionedigitale e inclusione sociale” con la partecipazione del Ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, e del Direttore Generale Musei Massimo Osanna.

Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi e Mario De Simoni, presidente di Ales SpA, si confronteranno sui nuovi paradigmi legati alla programmazione, organizzazione e fruizione delle mostre nel post-pandemia a partire dal caso della mostra “Raffaello.1520-1483”, inaugurata lo scorso 3 marzo alle Scuderie del Quirinale in occasione delle celebrazioni mondiali per il quinto centenario dalla scomparsa dell’artista.

Novità di questa edizione, l’istituzione del premio Fondazione Santagata sotto il patrocino della Commissione Nazionale Italiana Unesco, attribuito da una giuria di esperti a un progetto di sviluppo sostenibile realizzato o avviato nell’ambito di un territorio o di una comunità con designazione UNESCO sul territorio nazionale. L’approfondimento specialistico sui siti Unesco sarà centrato sui filoni della protezione e della sostenibilità del patrimonio culturale.