Fiera di Roma, al via New Space Economy Expo Forum

La new space economy è fondamentale per la struttura economica del Paese. Così l’amministratore delegato di Fiera di Roma, Pietro Piccinetti, intervenuto oggi alla prima giornata del New Space Economy Expo Forum.

“Il 2020 non è stato un anno facile per il comparto fieristico, ma nonostante le difficoltà rimaniamo convinti dell’importanza strategica che eventi come questo hanno per il Paese, e continueremo a ricercare strumenti che consentano la massima interazione possibile tra gli stakeholder che ruotano attorno al settore spaziale”, ha detto, sottolineando l’impegno di Fiera di Roma – attraverso l’organizzazione di eventi e piattaforme di discussione – nello sviluppo dell’industria spaziale italiana.