Smog: a Roma Pm10 sforano limiti in 8 centraline su 13

A Roma, in otto centraline su tredici i valori di Pm10 dell’aria – stando agli ultimi dati disponibili di Arpa Lazio che fanno riferimento alla giornata di ieri – hanno sforato il limite di legge giornaliero. Dall’inizio dell’anno in alcune centraline tale limite e’ stato sforato quasi tutti i giorni: come Tiburtina (11) Magna Grecia (10) e Cinecitta’ (10. Tale limite, come spiegano dall’Arpa, potrebbe essere superato solo 35 volte in un anno.

Visto il persistere degli elevati livelli di inquinamento nella capitale per oggi l’amministrazione comunale ha ordinato la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL “Fascia Verde”. Nello specifico l’ordinanza sindacale ha stabilito, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30, anche lo stop per tutti gli autoveicoli diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, che gli impianti termici debbano essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18 C o 17 C in funzione del tipo di edificio.