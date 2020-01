Smog: Raggi, polemiche su stop diesel? Tuteliamo salute

“Sto vedendo molte polemiche e richieste relative a queste misure di stop ai diesel. Evidentemente il nostro primo obiettivo e’ quello della tutela della salute pubblica, ci stiamo muovendo nell’ambito di quello che prevede la legge, siamo costantemente in attesa dei dati”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa in Campidoglio sullo stop delle auto come misura antismog.

Intanto anche la seconda delle tre giornate di blocco del traffico per i veicoli Diesel disposte dal Campidoglio non ha portato un abbassamento della concentrazione di polveri sottili nell’aria. Ieri, secondo le rilevazioni dell’Arpa Lazio, 9 centraline su 13 in citta’ hanno registrato un quantitativo di Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo, limite fissato per evitare possibili rischi per la salute. Lo sforamento dei limiti e’ avvenuto a: Arenula (55), Preneste (58), Francia (53), Magna Grecia (58), Cinecitta’ (66), Eur Fermi (59), Bufalotta (61), Cipro (53) e Tiburtina (74). In alcune delle centraline lo sforamento dei livelli massimi di Pm10 avviene ormai da 12 giorni consecutivi.