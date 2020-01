Atac: Raggi, attesa media passata da 20 a 16 minuti

“Stiamo dando ai cittadini un trasporto pubblico migliore. Dal 2016 a oggi il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra citta’ e’ sceso da 20 a 16 minuti: il 20% in meno. Lo dice l’ultimo report annuale della piattaforma sulla mobilita’ di Moovit. Questo e’ un primo risultato dell’inversione di rotta che abbiamo dato ad Atac, la societa’ che gestisce i trasporti a Roma”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Un miglioramento reso possibile – prosegue – dagli ultimi acquisti e rinnovi della flotta: oltre 400 mezzi entrati in servizio dal nostro insediamento. Solo quest’anno ne arriveranno altri 328. Investimenti che ci permetteranno di aumentare ancora le frequenze dei bus, soprattutto nelle nostre periferie. Sempre in base ai dati Moovit, i pendolari a Roma percorrono meno strada a piedi per raggiungere le fermate dei bus rispetto a citta’ come New York o Parigi. Certo – conclude – per i tempi di attesa dobbiamo migliorare ancora, ma la strada intrapresa e’ quella giusta”.