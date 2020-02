Il cantiere infinito di via della Conciliazione

Il cantiere è stato aperto i primi di dicembre, ed oggi è ancora lì, a due passi da via della Conciliazione. Gli effetti sono notevoli: una parte di Borgo Santo Spirito chiusa al traffico, parcheggi limitati, capolinea del bus 40 spostato di fronte all’ospedale.

Via san Pio X, la strada che da ponte Vittorio Emanuele II porta alla Conciliazione, e la prima parte di Santo Spirito sono letteralmente sottosopra. Da più di due mesi ruspe e camion lavorano in quell’area per la sistemazione di alcuni sottoservizi. Ma appunto il cantiere si sta prolungando e i disagi non mancano.

Si lamentano le tante persone che lavorano in quell’area, a cominciare dal personale dell’ospedale Santo Spirito. Sono stati tolti almeno una quarantina di posti per il parcheggio delle auto, di cui circa la metà sono bianchi. La viabilità è stata limitata. Ma la cosa si riflette anche sui tanti turisti che frequentano l’area, considerato che il capolinea del 40, che va da san Pietro a Termini, è stato spostato di fronte all’ospedale, e che il cartello al vecchio capolinea a piazza Pia è poco chiaro. E non è la prima volta che la zona va in tilt. Sempre per un cantiere, a fine agosto 2018 il traffico impazzì a piazza Adriana.

Come se non bastasse, nella zona domani dalle 8 alle 20 sarà tolta l’acqua in alcune vie della zona, e per la precisione: via di Porta Angelica

via del Mascherino

piazza Papa Pio XII

piazza del Risorgimento (lato Via di Porta Angelica)

borgo Angelico

via delle Grazie

borgo Vittorio

borgo Pio

piazza della Città Leonina