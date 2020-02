Barcone ristorante sul Tevere in fiamme a Roma

Fiamme ieri sera, alle 22.45 circa, in Lungotevere delle Armi 44, su un barcone adibito ad attivita’ commerciale, di circa 25 metri di lunghezza. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute hanno lavorato diverse ore per sedare l’incendio e mettere la zona in sicurezza, riuscendo inoltre a preservare un rimessaggio di barche ubicato a pochi metri dall’attivita’ in fiamme. Sul posto il 118, la Polizia di Stato e la Scientifica.

Ad andare in fiamme, il barcone bar ristorante ‘Ondina’. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono sprigionate alle 22.20 di ieri, circa un’ora dopo l’uscita dell’ultimo dipendente. Il rogo ha fatto crollare il soffitto del barcone e, secondo un primo esame dei Vigili del Fuoco, le cause al momento risulterebbero imprecisate. Il ristoratore e’ assicurato per incendio.