Incendio nella notte in circolo sportivo su Lungotevere

Un incendio si è sviluppato nella notte su una piattaforma galleggiante, adibita a circolo sportivo, situata su Lungotevere delle Armi 44 a Roma. Si tratta di una struttura di circa 25 metri di lunghezza, sviluppata su due livelli. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto, alle 22:45 di ieri, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte, del carro autoprotettori e del fluviale: hanno lavorato diverse ore per sedare l’incendio e mettere la zona in sicurezza, riuscendo, inoltre, a preservare un rimessaggio di barche che si trovava a pochi metri dall’attività in fiamme. Sul posto anche i sanitari del 118, polizia e Scientifica per quanto di loro competenza.