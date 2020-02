Vandalizzata la scuola dell’infanzia Piscine di Torrespaccata

Oggi le famiglie che portano i bimbi alla scuola dell’infanzia comunale “Piscine di Torrespaccata” in via Marco Dino Rossi si sono dovute arrangiare con nonne o baby sitter.

Ieri infatti la Polizia locale di Roma Capitale, è intervenuta insieme ai Carabinieri a seguito di un’intrusione con scasso e furto registrata nella scuola. “Abbiamo dovuto constatare la vera e propria vandalizzazione di alcuni ambienti interni”, dice l’assessore alla Scuola del VII municipio Elena De Santis.

Per consentire il ripristino dei luoghi e un’adeguata sanificazione oggi la scuola dell’infanzia e la sezione ponte della scuola “Piscine di Torrespaccata” non hanno potuto accogliere i piccoli utenti: il personale docente è stato impegnato nelle attività di inventario dei beni, mentre tecnici e operai saranno al lavoro per rimettere a posto i locali, così da garantire alle bambine e ai bambini un rientro sereno e sicuro domani.

De Santis ha detto che si “comprende il disagio delle famiglie, che ci auguriamo comprendano l’impossibilità di svolgere attività didattiche nella situazione che le immagini documentano. L’impegno di tutti – dal personale scolastico agli operatori, dal Municipio al Dipartimento, dalla RMS alla Dussman- è da oggi stesso quello di fare il massimo per ripristinare in tempi brevissimi le condizioni idonee ad accogliere i piccoli utenti, mentre le Forze dell’Ordine proseguono le attività di indagine e pattugliamento”.