Coronavirus, scuole chiuse, anzi no

Le scuole, anche a Roma e nel Lazio come in tutta Italia, potrebbero rimanere chiuse da domani fino al 15 marzo. Lo ha deciso il consiglio dei ministri per arginare l’emergenza Coronavirus.

Poco fa era arrivata la notizia della chiusura, ma per la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina “abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere, se lasciare aperte le scuole, se chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore”.