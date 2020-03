Torna il maltempo: pioggia e neve al Nord

Piogge, temporali, vento e neve: è in arrivo in Italia una nuova perturbazione atlantica che oggi comincerà a produrre i suoi effetti. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, sono previste “nubi in aumento al Nord con piogge e rovesci diffusi entro sera in avanzamento da Ovest verso Est; coinvolto progressivamente anche il Centro a partire dall’alta Toscana, mentre il Sud rimarrà in attesa, con tempo tutto sommato discreto al più a tratti nuvoloso. Attesi ulteriori picchi di oltre 40-50mm su Liguria, Versilia, Garfagnana, Lunigiana e in generale lungo la fascia prealpina”

“Anche il weekend – continua Ferrara – sarà in parte compromesso dalla pioggia. In particolare sabato ritroveremo qualche pioggia o anche temporale sparso al Centrosud e sulle Isole Maggiori. Andrà meglio al Nordovest con aperture, mentre sul Nordest insisteranno nubi e qualche pioggia. Domenica il tempo migliorerà su tutto il Centronord pur con residua nuvolosità sul versante adriatico, mentre al Sud ritroveremo nubi irregolari e qualche pioggia o rovescio sparso”.