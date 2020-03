Il Coronavirus svuota Roma

Roma deserta, dalle periferie al centro. Per effetto del Coronavirus la gente si sposta il minimo possibile, gli autobus e le metro sono vuoti. Una città sotto alcuni aspetti spettrali, presidiata da polizia, vigili urbani e carabinieri. I controlli aumenteranno nelle prossime ore per scoprire chi non ha le caratteristiche o i permessi per lasciare la propria abitazione.

Per la sindaca Virginia Raggi, “noi sindaci siamo in prima linea in queste giornate così delicate per la vita di tutti i cittadini d’Italia. In questo momento sono in riunione in videoconferenza con i sindaci metropolitani per discutere dell’emergenza Coronavirus e delle misure adottate dal Governo con il decreto #iorestoacasa. E’ il momento della responsabilità e dell’unità