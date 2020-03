Coronavirus, serve sangue negli ospedali di Roma: ecco dove donarlo

C’è urgente bisogno di sangue in tutti gli ospedali di Roma e provincia. L’emergenza Coronavirus ha infatti contratto drasticamente le donazioni volontarie dei cittadini, restii a uscire di casa per andare in un plesso ospedaliero. Ma le necessità di sangue non si attenuano e c’è bisogno che – chi ha la possibilità – faccia questo gesto di grande altruismo e umanità. Recarsi in un ospedale per donare il proprio sangue è consentito e rientrerebbe nelle “situazioni di necessità” del recente decreto Conte.

Ecco le strutture ospedaliere dov’è possibile effettuare a donazione:

AO San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense 87 – Roma

Padiglione Antonini, piano terra

tel. 06 5870549 7/8/9

donoilsangue@scamilloforlanini.rm.it

Tutti i giorni, compresi i festivi, ore 8-12

AO Sant’Andrea, Via di Grottarossa 1035 – Roma

tel. 06 33775 889/738

trasfusionale@ospedalesantandrea.it

Da lunedì a domenica ore 8-12.

La sala donazioni è chiusa solo i giorni: 1 gennaio, Pasqua, 15 agosto, 25 dicembre.

AO San Giovanni Addolorata, Via Santo Stefano Rotondo, 5/a – Roma

Presidio Addolorata, Centro Donatori, 1° piano

tel. 06 770544 52/83 – 06 77054451 (fino alle ore 13.30) – 06 77055292 (ore 8-20)

Da lunedì a domenica ore 8-11.30

Su prenotazione da lunedì a sabato ore 8-11.30

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Largo Agostino Gemelli, 8 – Roma

Servizio di Emotrasfusione, Centro Donatori, Piastra Polifunzionale, piano – 1

tel. 06 3051757 – 06 30157262

centrodonatori@policlinicogemelli.it

Da lunedì a sabato ore 8-12, domenica e festivi ore 8-11

Su prenotazione da lunedì a sabato

Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico, 155 – Roma

tel. 06 49976 417/418/536

e.panzini@policlinicoumberto1.it

Tutti i giorni, compresi i festivi, ore 7.30-12

Policlinico Tor Vergata, Viale Oxford, 81 – Roma

tel. 06 20900444

Tutti i giorni ore 8-11.30

Policlinico Universitario Campus BioMedico, Via Alvaro del Portillo, 200 – Roma piano 0, lato ovest

tel. 06 225411050 (ore 7.30- 13.30) – 06 225411074 (ore 8-19.30)

trasfusionale@unicampus.it

Da lunedì a sabato ore 8-11.30

Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina, Lungotevere de’ Cenci, 7 – Roma

Ambulatorio Menni, piano terra

tel. 06 6837817 – 06 68801309

info@ematos.it

Tutti i giorni feriali ore 8-11.30

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Via Cassia, 600 – Roma

tel. 06 33582414 (ore 8-14) – 06 33260625 (ore 14-20)

simt@fbfrm.it

Da lunedì a sabato ore 8-11:30

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Gianicolo

Piazza Sant’Onofrio, 4 – Roma

tel. 06 6833793 – 06 68592165 – 06 68594784

mauro.montanari@opbg.net

Da lunedì a sabato ore 7.30-11.30, domenica ore 7.30-11

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Palidoro

Via Torre di Palidoro, 1 – Palidoro

tel. 06 68593360

Martedì, giovedì e venerdì ore 8-11.30

Ospedale Santo Spirito, Lungotevere in Sassia, 1 – Roma

tel. 06 683523 80/84

poss.ct@asl-rme.it

Tutti i giorni, compresi i festivi, ore 8-11

Ospedale San Filippo Neri,Via Martinotti, 20 – Roma Padiglione D, piano -1

tel. 06 330629 05/03/02

dirmedtrasf.sfn@asl-rme.it

Da lunedì a sabato ore 8-12, domenica ore 8-11

Ospedale Sant’Eugenio,Piazzale Umanesimo, 10 – Roma

tel. 06 51003 252/128

Tutti i giorni, compresi i festivi, ore 8-11.30

Su prenotazione telefonica al n. 06 51003252

Ospedale CTO Andrea Alesini, Via San Nemesio, 21 – Roma

tel. 06 510056 43/44

trasfusionale.ose@aslrmc.it

Da lunedì a sabato ore 8-11.30

IFO, Via Elio Chianesi, 53 – Roma 1° piano

tel. 06 52662 858/938

medicinatrasfusionale@ifo.it

Da lunedì a sabato ore 8-11.30

Policlinico Casilino (Associazione donatori di sangue Roma Est)

Via Pietro Belon, 130 Roma

tel. 06 23188708

segreteria@donasangueromaest.org (Segreteria Associazione, da lunedì a sabato ore 8-14)

Da lunedì a sabato ore 8-12 e la terza domenica del mese ore 7.30-12

Aurelia Hospital (EMA Roma)

Via Aurelia, 860 – Roma

tel. 06 66492451

infosfn@emaroma.it

Lunedi, mercoledì e giovedì ore 8-12

Ospedale G. B. Grassi, Via Giancarlo Passeroni, 30-32 – Ostia SIMT, 1° piano

tel. 06 56482150

trasfusionale@aslromad.it

Tutti i giorni ore 8-11

Donazione del plasma (plasmaferesi) su prenotazione telefonica ai n. 06 56482457 e 06 56482150

Ospedale di Anzio, Via Cupa dei Marmi – Anzio (Roma)

tel. 06 9327 2777/6249

Da lunedì a sabato ore 8-10

Ospedale San Paolo – Civitavecchia

Largo Donatori del Sangue – Civitavecchia ex Ortopedia, 4° piano

tel. 0766 591352

aosimt.sanfilipponeri@aslrmf.it

Tutti i giorni, esclusi i festivi, ore 8.30-10.30

Ospedale Leopoldo Parodi Delfino – Colleferro

Piazza Aldo Moro 1 – Colleferro (Roma)

INFO c/o Ospedale di Tivoli

tel. 0774 31644 22/23

simt.colleferro@aslromag.it

Ospedale di Tivoli – ASL Roma 5

Via Parrozzani, 1 – Tivoli

tel. 0774 31644 22/23

simt.tivoli@aslromag.it

Da lunedì a sabato ore 8-11