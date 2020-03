Coronavirus, sì al giro in bici ma solo nel quartiere

Il tema spostamenti in tempi di coronavirus è al centro del dibattito cittadino. Lo scontro tra chi ha sposato la linea dura e pura del monito governativo #iorestoacasa e chi rivendica il diritto a una boccata d’aria quotidiana ha prodotto molta confusione su ciò che sia o meno consentito fare. A incrementare la confusione, va detto, contribuiscono anche le delibere di quei sindaci e governatori di Regione che hanno deciso di attuare misure più restrittive di quelle stabilite dal governo per ciò che riguarda gli spostamenti non ritenuti indispensabili. E che hanno quindi vietato di fatto la possibilità di praticare attività motoria all’aperto, anche nel rispetto della “distanza interpersonale di un metro” (cosi come stabilito dal decreto del 9 marzo 2020).

In pratica, continua ad essere consentita l’attività motoria all’aperto – quindi anche in bicicletta – ma non è possibile andare “oltre i confini del proprio territorio di domicilio, residenza o abitazione”. Secondo quanto scrive oggi il Sole24ore -riportando l’interpretazione della procura di Genova – si può andare a fare la spesa, attività motoria o portare a spasso gli animali solo restando vicini al proprio quartiere. Anche se resta valido il principio che sia meglio muoversi il meno possibile. Le deroghe valgono solo per motivi di lavoro, salute e assistenza agli anziani.