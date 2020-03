Gli auguri di Conte ai papà, “in particolare a chi è lontano dai figli”

Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “questo è il tempo della riscoperta. Del valore di un abbraccio, dell’importanza di guardarsi negli occhi, del calore di una stretta di mano. Il mio augurio a tutti i papà d’Italia – osserva il premier su Facebook, in un post in cui pubblica la foto con il proprio papà – in particolare a quelli che oggi sono distanti dai propri figli. Presto torneremo a stringerci più forte di prima. Buona festa del papà”.

