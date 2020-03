Il Coronavirus a Roma, Raggi chiede di estendere l’orario dei negozi

Ripristinare i precedenti orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per evitare assembramenti all’esterno. E’ quanto chiede la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a seguito della restrizione decisa dalla Regione, che impone l’orario dal lunedi’ al sabato dalle 8:30 fino alle 19 e la domenica fino alle 15. L’emergenza Coronavirus ha fatto creare lunghe file ai supermercati.

Intanto continuano i controlli della Polizia municipale. Il comandante Antonio Di Maggio ha detto che alla luce delle nuove misure di contenimento del Coronavirus Covid-19 in tutta Italia “sono stati ulteriormente rafforzati i controlli in tutto il territorio capitolino di fronte ai parchi cittadini e lungo tutte le strade che portano verso i litorali romani, in particolare verso Ostia e Fregene. Ma anche verso le zone di campagna o montagna dove è frequente che i romani abbiano le seconde case. Stiamo effettuando controlli sul traffico da e per Roma in entrambe le direttrici di marcia. In campo ci sono 400 autoradio e circa 1.000 donne e uomini della Polizia locale”.