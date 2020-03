Coronavirus: Lazio, oggi calo con 157 casi

“Oggi registriamo un dato in calo rispetto alle ultime 24h, con 157 casi di positivita’ e con per la prima volta un trend all’11%, mentre i decessi sono stati 10”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

D’Amato sottolinea che “continua l’aumento delle persone guarite, che sono 63 in totale” e che “sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.447. Non dobbiamo farci illusioni – prosegue l’assessore – e dobbiamo tenere alta la guardia, questa settimana sara’ molto importante. Molti dei nostri ospedali stanno mutando pelle per attivare 600 posti per Covid-19. Il sistema sanitario regionale sta reggendo bene e in attesa del test rapido abbiamo aggiornato le indicazioni per la sorveglianza fornite a tutte le aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere per fare il tampone agli operatori sanitari a rischio”. Infine, “la nuova app della Regione, ‘LazioDrCovid’, in collaborazione con i medici di medicina generale, ha gia’ registrato circa 55mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.300 medici di famiglia e 80 pediatri di libera scelta sono collegati”.