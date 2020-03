Il Coronavirus nel Lazio, rallenta l’aumento dei casi

Ad oggi nel Lazio sono 2.362 gli attuali casi risultati positivi al Covid-19, di questi 1.167 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.195 persone sono ricoverate, di cui 133 in terapia intensiva. Infine, 136 persone sono decedute e 208 guarite. In totale sono stati esaminati 2.706 casi. Lo rende noto la Regione Lazio, che sottolinea come la tendenza della crescita dei casi di Coronavirus per la prima volta sia sotto il 9%.

Ed si e’ conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Coronavirus COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Si conferma stabile il trend su Roma citta’ oggi influenzato dai casi della RSA di Villa Giulia (17 casi) – ha detto D’Amato – L’A.O. San Giovanni, l’A.O. San Camillo e Genzano entreranno a far parte della rete dei laboratori per il COVID-19 andando cosi’ a potenziare la capacita’ della rete. Per la prima volta il numero dei guariti (208 totali) supera il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.949 e i decessi nelle ultime 24h sono 12. Dal 1 aprile sara’ attivato il COVID Center con 9 posti letto di terapia intensiva presso il Campus Bio-Medico. Sono inoltre partiti oggi i primi 55 ospiti stranieri provenienti da una nave da crociera e domani partiranno ulteriori 41”.