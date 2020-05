Terremoto a Roma ma niente danni

Persone dopo la scossa di terremoto delle 5:03 con epicentro a Fonte Nuova, a 11 chilometri dalla Capitale. Il sisma ha avuto un’intensità di 3.3. Lo comunica l’Ingv.

Molta gente e’ scesa dai palazzi su via Appia e nelle vie limitrofe nonostante la pioggia. Tanta la paura anche in zona Boccea. Alcuni cittadini avrebbero avvertito un boato pochi istanti prima del terremoto.

Non sono segnalati danni. La Protezione Civile ha comunicato che “ sapendo come l’Italia sia un Paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste”. Per l’Ingv il sisma è stato avvertito da milioni di persone.