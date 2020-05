Sanificazione delle metro: a Roma Pontelungo abbiamo un problema

“Atac sta procedendo con le operazioni di sanificazione straordinaria di tutti i mezzi pubblici e delle stazioni per la prevenzione della diffusione del #coronavirus. Interventi specifici su circa 1.500 bus, tram e filobus che escono quotidianamente dalle nostre rimesse, su 110 treni della flotta e in 120 stazioni della metropolitana. Per scongiurare al massimo i rischi di contagio continuiamo a fare prevenzione e invitiamo tutti a rispettare le norme di igiene.

Ecco alcune immagini degli interventi messi in campo”. Con queste parole, a fine febbraio 2020, la sindaca di Roma Virginia Raggi annunciava un lavoro straordinario di pulizie nei messi pubblici della Capitale per consentire ai pendolari di viaggiare in un ambiente più sano e sicuro. Nonostante l’operazione sia in corso, alcuni episodi dipingono mezzi e stazioni della metro tutt’altro che sanificati e puliti, ma che si potrebbero ritenere sporchi anche in una situazione ordinaria e non emergenziale. Uno di questo proviene da Pontelungo (la stessa stazione dei pallini azzurri per indicare il distanziamento messi sotto ai secchi della spazzatura), dove un’utente di Twitter, Roberta Fantauzzi, ha immortalato enormi chiazze di sporco proprio sulle banchine della metropolitana:

Atac ha risposto tempestivamente che l’area sarebbe stato sanificata quanto prima, ma, come osserva Roberta Fantauzzi, se sono quasi sempre gli utenti a segnalare gli interventi di sanificazione e igienizzazione, forse qualche problema c’è.

(immagine in copertina di repertorio)