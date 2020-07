Zanardi dimesso e trasferito in centro di riabilitazione

Alex Zanardi, il 53enne campione paralimpico bolognese, rimasto vittima di un incidente stradale il 19 giugno scorso lungo la strada 146, nel comune di Pienza (Siena), e subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici, questa mattina è stato dimesso per essere trasferito in un centro per la neuro-riabilitazione.

Un risultato questo che dà speranza.

Da quanto si apprende, la struttura in cui Zanardi è stato portato si trova in provincia di Lecco.

La struttura che ospiterà Zanardi per la riabilitazione è Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco), presidio lombardo dell’ospedale Valduce.

Nella struttura, spiega il sito internet di Villa Beretta, è prevista “una progettualità operativa specifica per ogni individuo, coordinata da specialisti in Medicina fisica e Riabilitazione, che si estrinseca in programmi di diagnosi e cura con il supporto di altre branche mediche specialistiche (neurologia, neurochirurgia, ortopedia, chirurgia plastica, urologia, pneumologia, cardiologia, dietologia), di fisioterapisti, logopedisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi, neuropsicologi, tecnici ortopedici, bioingegneri”