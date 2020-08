Auguri di Ferragosto

Questo del 2020 è un Ferragosto davvero particolare. Con il Covid che ci ronza intorno, regola di distanziamento e uso di presidi medici. Un Ferragosto “limitato” e limitante, almeno per i più saggi e rispettosi delle regole. Un Ferragosto senza il tutto esaurito nelle varie località e le spiagge come formicai solo per i fine settimana. Un Ferragosto carico di incognite per il futuro e di conseguenza senza enfasi e senza le solite smanie per la villeggiatura. Ma nonostante tutto il mondo in questo periodo si ferma, perchè, così è sempre stato fino dai tempi dell’antica Roma, che formalizzata questa sospensione da ogni attività, incoraggiò la nuova “festività” in ogni angolo della terra. Per altro ben accetta e con proseliti entusiasti.

Quindi a nome di RADIOCOLONNA e dell’imperatore Augusto (che inaugurò la tradizione) Buon Ferragosto a tutti!!!!