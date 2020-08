Roma, giornata di fiamme in tutta la Città

Ieri e stata una giornata di inteso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Roma impegnati in varie zone della Capitale e della provincia di Roma a causa di roghi a sterpaglie e zone verdi.

Le aree maggiormente interessate riguardano il sud pontino, con la chiusura temporanea della via Pontina ed il quadrante Est della Capitale dove anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti nel pomeriggio.

In particolare le fiamme sono divampate in zona La Rustica, dove i vigili hanno interdetto al traffico il tratto di strada tra via Montanarini e via Guttuso, in via Ardeatina, chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Viggiano e via della Fotografia, all’altezza del viadotto Saragat, dove si è resa necessaria la chiusura di alcuni minuti, in via di Trigoria e in via Pontina, al km 22.500. Dopo poco le squadre del vigili del fuoco sono entrate in azione nelle zone di Montelibretti e Bracciano.