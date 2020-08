I roghi si moltiplicano: chiuso Raccordo Roma e traffico in tilt

I Vigili del Fuoco cercano di domare il maxi rogo di sterpaglie e riaprire la circolazione sul GRA.

Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lontano dall’uscita per l’Aurelia, con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna.

L’incendio è divampato a ridosso di via del Pescaccio e una nube di fumo si è sollevata sulla zona.

A quanto riferito dai pompieri, la corsia interna del Raccordo è stata momentaneamente interdetta al transito dalla Polizia Stradale. L’incendio è divampato all’altezza del chilometro 65 del Grande raccordo anulare. Sul posto vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero per una ricognizione dall’alto e la polizia locale. A quanto si è appreso, alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione.

Le giornate di oggi e di domenica sono da bollino rosso. Si tratta infatti dell’ultimo fine settimana del mese di agosto con traffico già intenso per i rientri dei vacanzieri nei principali centri urbani.

Le leggi e i decreti in fatto di falò e bruciature di sterpaglie sono CHIARISSIME soprattutto in un’estate come questa dove si sono registrate temperature africane. Basterebbe essere cittadini “normali” e non menefreghisti incoscienti per risparmiare alla collettività tanti disagi. Ma a questi Neroncini la multa non la danno mai? (ndr)