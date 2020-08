Roma devastata dagli incendi, almeno 60

Sono una sessantina gli incendi che si sono verificati oggi nel Lazio, di cui 45 ancora attivi come quelli che stanno causando forti rallentamenti al traffico della Capitale. Al momento la Protezione civile ha impegnato un elicottero nelle operazioni, che si aggiunge a quello dei vigili del fuoco.

Il più importante tra gli incendi, è uno maxi che ha coinvolto sterpaglie e che ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lontano dall’uscita per l’Aurelia, con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna. L’incendio e’ divampato a ridosso di via del Pescaccio e una nube di fumo si e’ sollevata sulla zona.

A quanto riferito dai pompieri, la corsia interna del Raccordo e’ stata momentaneamente interdetta al transito dalla Polizia Stradale. L’incendio e’ divampato all’altezza del chilometro 65 del Grande raccordo anulare. Sul posto vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero per una ricognizione dall’alto e la polizia locale. Alcune abitazioni sono state eva;cuate per precauzione.

I pompieri, secondo quanto si e’ appreso, hanno chiesto al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia. Al momento non risultano ne’ feriti, ne’ intossicati a causa del rogo.