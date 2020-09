L’estate sta finendo e il meteo sarà spietato

Secondo Libero il meteo cambierà faccia portandosi via le belle giornate.

Parla il meteo e parla chiaro: l’estate sembra essere davvero agli sgoccioli nonostante le temperature altissime di questi giorni.

Da questa settimana l’alta pressione farà le valigie cacciata dall’arrivo di una bassa pressione che invierà correnti umide e instabili verso le nostre regioni.

Nonostante questo weekend, appena terminato, ci ha regalato un meteo in prevalenza stabile e decisamente estivi su gran parte delle regioni con temperature tra 28 e 34°C un po’ ovunque, già da oggi notiamo le prime avvisaglie di questo cambiamento con le prime piogge su Piemonte e Sardegna.

Ma sarà soprattutto dal giorno dell’equinozio d’autunno (martedì 22 settembre)* che il peggioramento si farà via via più diffuso: temperature massime in calo in tutta la regione e piogge a intermittenza sui rilievi. In pianura nubi e sole con qualche rovescio isolato.

*l’equinozio reale è oggi 21 settembre ma, il 2020 è bisestile e quindi si assiste ad uno slittamento di un giorno: quindi domani